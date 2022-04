En Donneschdeg den Owend sinn am Futtball d'Allersmatcher vun de Véierelsfinallen an der Europa League gespillt ginn.

De grousse Favorit op den Titel, den FC Barcelona, huet missen zu Frankfurt bei der Eintracht am Allersmatch untrieden. Ma Barcelona ass et net gelongen, iwwert en 1:1 géint déi däitsch Ekipp erauszekommen. An der 48. Minutt war et de Knauff, dee fir Frankfurt den 1:0 markéiere konnt, an der 66. Minutt dunn, huet den Torres den 1:1-Ausgläich fir Barcelona geschoss. Beim Remis ass et dunn och bliwwen.

Sporting Braga setzt sech dogéint knapp mat 1:0 géint d'Glasgow Rangers duerch.

West Ham United an Olympique Lyon spillen um Donneschdeg den Owend 1:1 gläich.

An och RB Leipzig an Atalanta Bergamo trenne sech 1:1.

D'Retourmatcher ginn den nächsten Donneschdeg gespillt. Hei decidéiert sech dann, wien et an d'Halleffinalle packt.

Déi komplett Resultater