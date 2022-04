D‘Sportsgeriicht vum DFB huet de Protest vum FC Freiburg e Freideg de Moien ofgeleent.

Datt den FC Bayern München de leschte Weekend an der éischter Däitscher Futtballbundesliga an der Partie zu Freiburg ee Moment zu 12 Spiller um Terrain war, kritt keng Konsequenzen. D‘Sportsgeriicht vum DFB huet de Protest vun der Equipe aus dem Breisgau um Freideg de Moien ofgeleent. Domat bleift et also bei der 4-1 Victoire vun deene Münchener.