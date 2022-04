Dat ass d'Conclusioun, déi een no enger Woch Äishockey-WM vun der drëtter Divisioun hei am Land aus Lëtzebuerger Siicht kann zéien.

Bei der nationaler Äishockeyfederatioun weess een, wou een an Zukunft den Hiewel muss usetzen. No 4 Matcher a just enger Victoire géint Turkmenistan ass et fir déi Lëtzebuerger Äishockeynationalekipp mat der 5. Plaz definitiv net esou gelaf, wéi ee sech dat erwaart hat, esou de President vun der FLHG, den Alain Schneider.

Äishockey-WM zu Lëtzebuerg/Reportage Franky Hippert

"Mir woussten, datt et ganz schwéier géif ginn, fir ze gewannen. Eist Mindestzil fir eng Medail ze gewannen, hu mer verpasst. Et ass natierlech och drop zeréckzeféieren, datt déi meescht vun de Spiller, déi 2017 dobäi waren, wéi mir an d'Divisioun 2B opgestigen sinn, elo gefeelt hunn. Mir hate 7 nei Spiller, déi nach ni eng WM gespillt hunn. Mir haten déi jéngste Spiller bei eis, déi eréischt 16-17 Joer haten."

Bei der Federatioun ass ee sech bewosst, wat een an Zukunft muss verbesseren: "Mir musse vill méi Poids op d'Nationalekippe leeën. De Staff, deen do ass, fir datt d'Spiller optimal Konditioune fannen, musse mer professionaliséieren."

Et heescht jo ëmmer, no enger WM ass virun enger WM, awer elo emol sécher net direkt nees hei zu Lëtzebuerg, seet de President vun der Lëtzebuerger Äishockeyfederatioun.

"Mir hunn elo nach net driwwer geschwat. Mee d'nächst Joer awer elo emol sécher nach net. Mir wäerten eis awer nees mellen."

An Zukunft soll nach méi Wäert op d'Jugend geluecht ginn. Eng breet Basis mécht et dann och méiglech, datt an der Spëtzt méi Qualitéit erauskënnt. Wann déi da bis prett ass, wäert d'Lëtzebuerger Äishockeyfederatioun sech och nees gemellt hunn, fir eng Weltmeeschterschaft ze organiséieren.