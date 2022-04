D'Lëtzebuerger Tennisdamme si vun dësem Dënschdeg un am fréiere "Fed Cup" zu Vierumaki a Finnland am Europa-Afrika Grupp 2 am Asaz.

Lëtzebuerg ass an der Poule B mam Organisateur Finnland, Israel a Litauen. Lass geet et um Dënschdeg mat Israel an dat gëtt schonn alles anescht wéi einfach, seet de President vun der Lëtzebuerger Tennisfederatioun.

Billie Jean King Cup - Reportage vum Franky Hippert

Claude Lamberty: Mir kucke lo vu Match zu Match. Mir sinn an enger 4er Poule. Mir spillen direkt géint Israel. Israel dierften och déi Stäerkste sinn. Bei Litauen a Finnland waren e puer Spillerinnen nominéiert, déi awer net untrieden. Do ass et dann e bëssen eng Iwwerraschungstut. Mä et ass awer ganz kloer, all Match ka gewonne ginn, ma all Match kann awer och verluer ginn."

D'Kapitänin Anne Kremer huet 4 Spillerinnen nominéiert, an zwar Mandy Minella, Claudine Schaul, Marie Weckerle an Erna Brdarevic. Fir d'Lëtzebuerger Nummer 1, d'Mandy Minella, ass d'Zil fir dës Woch kloer.

Mandy Minella: Et wär flott, wa mir eis dëst Joer an der Grupp géifen hale kënnen. Et sinn vill homogen Ekippen do mat jonke Spillerinnen.

Déi 36 Joer al Mandy Minella huet déi jonk Spillerinnen vun de Géigner ugeschwat. Déi aktuell Nummer 251 an der Tennisweltranglëscht weess wat dat heescht.

Mandy Minella: Di wäerten alles ginn, déi si bereet ze kämpfen... déi kënne och enchainéieren. Ech stellen mech op haart Matcher an.

An där anerer Poule si Griicheland, Ägypten an Norwegen. Zwou Ekippe steigen op, zwou steigen of, an déi aner bleiwen am Europa-Afrika Grupp 2.

Zanter zwee Joer heescht de fréiere Fed Cup, elo Billie Jean King Cup, an dat zu Éiere vun der Legend aus dem Dammentennis, déi eng vun 10 Spillerinnen ass, déi di 4 Grand Slame gewonnen huet, a sech zanter jee hir fir d'Gläichberechtegung vu Mann a Fra asetzt.