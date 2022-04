Am Billie Jean King Cup, dem fréiere Fed Cup am Tennis, hunn d´Lëtzebuerger Dammen hiren 2. Match mat 0:3 géint Litauen am Europa/Afrika Grupp 2 verluer.

En Dënschdeg gouf et schonn eng 1:2-Néierlag géint Israel. Am leschte Match spillen d'FLT-Dammen en Donneschdeg géint den Organisateur Finnland.