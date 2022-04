Am Billie Jean King Cup am Tennis gewannen d‘Lëtzebuerger Dammen an hirem leschte Match am Europa/Afrika Grupp 2 mat 2:1 géint den Organisateur Finnland.

Hanner Litauen an Israel kommen d‘Lëtzebuergerinnen um Enn op déi 3. Plaz an der Tabell a mussen um Freideg een decisive Match spillen, fir am Europa/Afrika Grupp 2 ze bleiwen.