Et ginn net vill Leit, déi kënne behaapten, d'Nummer 4 op der Welt ze sinn. Fir d'Jenny Warling ass dat awer de Fall.

D'Karateka gëtt nämlech an der neister Weltranglëscht op der Plaz 4 gefouert. Dat ass dee beschte Ranking, deen d'Jenny Warling bis elo an hirer Karriär hat.

Am Februar war d'Jenny Warling schonns op der 5. Plaz an der Weltranglëscht. Elo ass et an der Klass bis 55 Kilo nach eng Plaz no vir gaangen.

"Ech wousst plus/minus, wou ech géif landen. Fir zu deene beschte 4 vun der Welt ze gehéieren, ass immens. Ech hoffen awer, datt et nach no vir geet."

E Sonndeg flitt d'Karateka an ee Stage a Portugal, wou dann och ee K1-Turnéier ass an duerno ass nach ee weidere K1 a Marokko. Allebéid déngen als Preparatioun op d'Europameeschterschaft Enn Mee an der Tierkei.

"Et huet ee minimum 2 bis 3 Matcher. Et kann een da géint verschidde Géigner kommen, och wann een an den éischte Match schlecht erakënnt an dee verléiert. Dann huet een nach ëmmer 2 Matcher, wou een da kann ëmstellen."

Fir d'Jenny Warling ass d'Europameeschterschaft ee vun zwee Highlighten an dëser Saison.

"Bei mir an der Kategorie ass et esou, datt déi Beschten aus Europa kommen. Bis op dat Brasilianescht an dat Ägyptesch. Dat heescht, datt den Niveau immens héich wäert sinn. An dann däerf een och déi Jonk net ënnerschätzen."

Den absolutten Highlight si fir d'Jenny Warling awer d'World Games.

"Ech hat jo knapp d'Olympesch Spiller verpasst. Et ass elo bëssen eng Entschiedegung. Et sinn och nëmmen 8 Stéck a menger Gewiichtsklass dobäi. Ech si schonns frou, dozouzegehéieren."

D'World Games si vum 10. op de 17. Juli zu Birmingham an den USA.