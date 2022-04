En Donneschdeg den Owend goufen d'Retourmatcher vun de Véierelsfinallen an der Europa League gespillt.

Blamage fir Barcelona géint Frankfurt, souverän Victoirë vu West Ham a Leipzig. D'Glasgow Rangers eliminéiere Braga no Verlängerung.

Atalanta Bergamo - RB Leipzig 0:2

0:1 Nkunku (18'), 0:2 Nkunku per Eelefmeter (87')

RB Leipzig steet no enger gudder Leeschtung en Donneschdeg den Owend verdéngt an der Halleffinall vun der Europa League an dat fir déi éischte Kéier an der Veräinsgeschicht. D'Ekipp aus der 1. Bundesliga war offensiv effektiv an huet an der Defense esou gutt wéi näischt zougelooss. Mann vum Match war ganz kloer den Nkunku, dee béid Goler fir Leipzig markéiert huet.

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:3

0:1 Kostic per Eelefmeter (4'), 0:2 Borré (36'), 0:3 Kostic (67'), 1:3 Busquets (90+1'), 2:3 Depay per Eelefmeter (90+11)

Fir d'Haushäre vu Barcelona sollt de Match alles aneschters wéi gutt ufänken. Schonns an der 4. Minutt konnt de Kostic vum Eelefmeterpunkt aus den 1:0 fir Frankfurt markéieren, nodeems de Garcia de Lindström am Strofraum gefoult hat. An der Suite hat Barcelona wuel méi Ballbesëtz a si hunn och probéiert, sech Chancen ze kreéieren, ma d'Defense vu Frankfurt stoung stabil. An der 36. Minutt huet de Borré du mat engem Sonndesschoss op 2:0 erhéicht. An der zweeter Hallschent ass Barcelona du bësse méi geféierlech ginn, ma si konnten hir Chancen net notzen. Anescht war dat bei Frankfurt, do konnt de Kostic an der 67. Minutt nämlech esouguer nach op 3:0 erhéijen. De Busquets huet mat engem herrleche Schoss an der 91. Minutt wuel nach fir den Éieregol gesuergt, ma fir méi sollt et net méi duergoen, och wann den Depay esouguer per Eelefmeter nach op 2:3 verkierze konnt. Deemno eliminéiert Frankfurt iwwerraschend den FC Barcelona.

Glasgow Rangers - SC Braga 3:1 no Verlängerung

1:0 Tavernier (2'), Rout Kaart Tormena (42'), 2:0 Tavernier per Eelefmeter (44'), 2:1 Carmo (83'), 3:1 Roofe (101'), Giel-Rout Kaart Medeiros (105')

De Match hätt kaum kënne besser ufänke fir d'Rangers, well schonns no zwou Minutte konnt de hire Kapitän James Tavernier d'Lokalekipp mat 1:0 a Féierung bréngen. D'Ekipp vu Glasgow war komplett dominant a kuerz virun der Paus krute si dunn net nëmmen en Eelefmeter, ma den Tormena ass och nach mat Rout vum Terrain geflunn. Den Tavernier huet den Eelefmeter dono och erageschoss. An der 83. Minutt hunn d'Portugisen dunn hir alleréischt Golchance genotzt, fir op 1:2 verkierzen. Duerch den 1:0 vu Braga am Allersmatch ass et dann och an d'Verlängerung gaangen. An hei konnt de Roofe an der 101. Minutt den 3:1 markéiere fir d'Rangers. Bei deem Resultat ass et dann och bis zum Schluss bliwwen.

Olympique Lyon - West Ham United 0:3

0:1 Dawson (38'), 0:2 Rice (44'), 0:3 Bowen (48')

Lyon huet vun Ufank un am Match probéiert, d'Kontroll ze iwwerhuelen, iwwerdeems West Ham sech drop konzentréiert huet, kompakt ze verdeedegen an op Konterattacken ze laueren. An der Schlussphas vun der éischter Hallschent hunn d'Englänner duerch Dawson a Rice dunn direkt zweemol zougeschloen a spéitstens nom 3:0 kuerz no der Paus war dunn d'Virentscheedung gefall. Bei dësem Stadn sollt et dann och bis zum Schluss bleiwen.

D'Allersmatcher vun den Halleffinalle ginn den 28. Abrëll gespillt. Do kritt Leipzig et da mat de Glasgow Rangers ze dinn a Frankfurt muss géint West Ham untrieden.