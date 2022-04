Minella a Co hu sech e Freideg missen am Relegatiounsmatch mat 1:2 géint Griichenland geschloe ginn.

D'Lëtzebuerger Tennisdammen hate sech dës Woch a Finnland beim Billie Jean King Cup (fréiere Fed Cup) virgeholl, an der Europa/Afrika Grupp 2 ze bleiwen, ma dorausser ass näischt ginn.

Am decisive Match hunn d'Lëtzebuergerinnen e Freideg mat 1:2 géint Griichenland verluer. D'Mandy Minella konnt hiren Eenzel gewannen, ma d'Marie Weckerle huet hire verluer an am Dubbel huet sech de Lëtzebuerger Duo Minella/Schaul och misse geschloe ginn.

D'FLT-Damme spillen domadder elo nees an der Europa/Afrika Grupp 3.