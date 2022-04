3 Punkten, déi béid Ekippe wuel ageplangt haten, goufe hinne vu Brighton & Hove Albion respektiv Southampton net gegënnt.

Premier League

Tottenham Hotspurt - Brighton & Hove Albion 0:1

0:1 Trossard (90')

An der Premier League gouf et eng kleng Iwwerraschung, wéi den aktuellen 4. Tottenham Hotspur doheem knapp mat 0:1 Brighton & Hove Albion ënnerleeë war. Den Trossard hat fir d'Gäscht an der 90. Minutt getraff.

FC Southampton - FC Arsenal 1:0

1:0 Bednarek (44')

Southampton huet doheem Arsenal iwwerrascht. Mat enger knapper 1:0 Victoire festege si sech am Mëttelfeld, Aresnel dogéint huet elo mol déi 5. Plaz missten u Manchester United ofginn, déi sech knapp mat 3:2, no 3 Goler vum Ronaldo, géint den Tabelleleschten Norwich City duerchgesat hunn.

La Liga

FC Elche - RCD Mallorca 3:0

1:0 Mojica (42'), 2:0 Bigas (58'), 3:0 Lee Kang-In (81',sg)

Am Ofstigskampf huet Elche mat dësen 3 Punkten e wichtege Schratt gemaach an hunn elo 7 Punkten Avance op eng Ofstigsplaz. Mallorca dogéint konnt sech keng Loft verschafen a steet mat 29 Punkten e Punkt virun enger Ofstigsplaz. Fir d'Heemekipp konnten de Mojica an der 42. an den Bigas an der 58. markéieren. E Selbstgol vum Lee Kang-In an der 81. Minutt huet du fir Elche endgülteg den Deckel op dëse Match dropgemaach.

FC Getafe - FC Villarreal (21h00)

Serie A

Juventus Turin - FC Bolgona (18h30)

Lazio Roum - FC Turin (20h45)

Ligue 1

OSC Lille - RC Lens (21h00)

