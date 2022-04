An der éischter Partie vum 25. Spilldag gouf et op en Neits keng Victoire fir den nach Tabellenzweeten Nidderkuer.

Den Optakt vum 25. Spilldag huet den Tabellenzweeten Nidderkuer gemaach, déi den Zweetleschten Rodange op Besuch haten. Béid Ekippen haten hir Chancen an den éischte 45. Minutten an de Pomponi konnt d'Favoritten no 31. Minutten no Virlag vum Azong a Féierung bréngen. Ma Rodange huet dono gedréckt an de Feeler vum Nidderkuerer Keeper Flauss um Schmit huet en Eelefmeter matsechbruecht. Dësen huet den N'Diaye an der 40. Minutt verwandelt a seng Ekipp domadder zeréck an de Match bruecht. Rodange hat dann nach an der Nospillzäit d'Chance, e Féierung ze goen, ma den Nogbou hat de Ball iwwert de Gol gekäppt. Nom Säitewiessel huet Nidderkuer gedréckt, ma de Mann am Gol bei Rodange huet hir Chance verhënnert. Nidderkuer huet vill Chance leie gelooss, ma Rodange konnt eng vun hire wéinegen notzen an den Amehi huet no Virlag vum Ndiaye den 2:1 fir d'Gäscht markéiert, dat an der 85. Minutt. Bei deem Score sollt et bleiwen. Nidderkuer huet an deene leschte 5 Matcher domadder just 3 Punkte geholl a kéint um 25. Spilldag déi zweet Plaz an der Tabell verléieren, wann Hesper, d'Fola oder Déifferdeng hir Partie wannen.

