Zwee Deeg no sengem 71. Gebuertsdag ass de fréiere Futtballprofi no schwéierer Krankheet gestuerwen.

Mat 102 Matcher ass hien de Rekordnationalspiller vun der DDR an ass och de Rekordbutteur vun der DDR-Oberliga. De Joachim Streich huet an de 70er an 80er Joren zu de bescht Futtballer op der Welt gegollt. Vun 1969 bis 1975 huet hie fir Hansa Rostock gespillt, dono war hien 10 Joer beim FC Magdeburg.