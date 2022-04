A Frankräich wéi och a Spuenien waren um Sonndeg zwee Matcher, wou et ëm den direkten Ofstig gaangen ass.

Bundesliga

Arminia Bielefeld - Bayern München 0:3

0:1 Lauren (10', sg), 0:2 Gnabry (45'+7), 0:3 Musiala (85')

Fir den Tabellenéischten aus der Bundesliga war et Flicht, beim Zweetleschten ze gewannen. An dat hunn d'Bayern och gewisen. Et war dann e Selbstgol, deen duerch de VAR confirméiert huet misste ginn, deen d'Münchener no 10 Minutten an d'Spuer bruecht huet. Gléck haten déi Münchener an der 43. Minutt, wéi e Gol vun der Arminia wéinst engem Foul net unerkannt gouf. Well de VAR zwee Mol an den Asaz koum, gouf déi éischt Hallschent méi laang nogespillt, wat den Gnabry ausgenotzt huet a kuerz virun der Paus op 2:0 erhéicht huet. Kuerz viru Schluss huet de Musiala dann den decisiven 3:0 markéiert.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt (17h30)

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth (17h30)

Bayer Leverkusen - RB Leipzig (19h30)

Premier League

Newcastle United - Leicester City 2:1

0:1 Lookman (19'), 1:1 Guimaraes (30'), 2:1 Guimaraes (90'+5)

Béid Ekippe stinn am Mëttelfeld vun der Tabell an hu mat Ofstig oder dem internationale Geschäft wéineg ze dinn. Leicester war an dëser Partie a Féierung gaangen duerch den Lookman, ma de Guimareaes konnt mat zwee Goler, eng Kéier no enger hallwer Stonn an eng Kéier an der Nospillzäit, dëse Match dréien.

West Ham United - FC Burnley 1:1

0:1 Weghorst (33'), 1:1 Soucek (74')

Fir den Halleffinalist aus der Europa League West Ham an den Ofstigskandidat Burnley ass et an dëser Partie ëm Villes gaangen. West Ham muss den Uschloss un déi international Plazen halen a Burnley brauch all Punkt, fir an der Premier League ze bleiwen. Duerch dësen 1:1, de Weghorst hätt d'Gäscht no 33 Minutten a Féierung bruecht an den Soucek hat no 74 Minutten den Ausgläich markéiert, bleiwen zwar béid am Rennen ëm hir Ziler, ganz vill huet hinnen de Punkt awer net bruecht. Batter fir Burnley an dëser Partie war awer, datt de Cornet an der Nospillzäit vun der 1. Hallschent en Eelefmeter verschoss huet.

FA Cup

FC Chelsea - Crystal Palace (17h30)

La Liga

FC Granada - UD Levante 1:4

0:1 Gomez (17'), 0:2 Morales (56',p), 0:3 Malsa (77'), 1:3 Collado (90'+2), 1:4 Soldado (90'+5)

An engem direkten Duell am Kampf ëm den Ofstig huet de bis ewell leschten aus der spuenescher Liga sech kloer mat 4:1 géint Granada, déi esou just net op enger Ofstigsplaz stinn, duerchgesat. Kuerz no der Paus, wéi si schonn 0:1 hanne waren, krut de Sanchez vu Granada Giel-Rout an d'Iwwerzuel huet Levante ausgenotzt, fir sech déi dräi Punkten ze sécheren. Den Tëschenzäitlechen 3:1 vu Granada an der Nospillzäit war net méi wéi Kosmetik vum Resultat. Mat dëser Victoire huet Levante elo nach just 4 Punkte Réckstand op eng Net-Ofstigsplaz, wou aktuell Mallorca a Granada mat 29 Punkte stinn.

Atlético Madrid - Espanyol Barcelona (16h15)

FC Sevilla - Real Madrid (21h00)

Ligue 1

FC Metz - Clermont Foot 1:1

An engem direkte Kellerduell gouf et en 1:1, mat deem Clermont wuel besser liewe kann, ewéi Metz. D'Ekipp aus der Lëtzebuerger Grenz bleift domadder 5 Punkte hannert der Relegatiounsplaz a 6 hannert enger Netofstigplaz vum Wupp vun der Tabelle. Dobäi hat et gutt fir déi Metzer ugefaangen, well no 24 Minutten hat de Preville si a Féierung bruecht, ma schonn 13 Minutte méi spéit huet den Dossou den Ausgläich markéiert. Vun der 40. Minutt u gouf d'Missioun, fir op d'mannst ee Punkt matzehuelen, fir den FC Metz méi schwéier, well den Niane no engem schlëmme Foul vum Terrain gestallt gouf.

Paris SG - Olympique Marseille (20h45)

