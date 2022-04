Am Hären Doubel konnt sech Salisbury-Ram géint Farah-Cabal mat 6:4, 3:6 an 10:7 duerchsetzen.

An der Finall am Eenzel stounge sech den Alejandro Davidovich Fokina an de Stefanos Tsitsipas géintiwwer. De Griich, deen aktuell 5. op der Welt ass, huet den éischte Saz mat 6:3 fir sech entscheet. De Saz dono gouf däitlech méi spannend an den Tsitsipas konnt dëse dat 7:6 fir sech decidéieren an esou 1.000er Masters vu Monte Carlo géint de Spuenier Fokina, 46. op der Welt, gewannen.