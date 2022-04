Am Wanter 2023/24 gëtt am Schisprange fir d'éischt eng Véierschanzentournée fir Fraen organiséiert, et gëtt awer Ënnerscheeder par Rapport zu de Männer.

An der Schisprongsaison 2023/24 wäert et eng Première ginn, fir d'éischte Kéier soll dann nämlech eng Véierschanzentournée fir Fraen organiséiert ginn. Dat hunn de Schiweltverband FIS souwéi deen däitschen an deen éisträichesche Schiverband en Donneschdeg annoncéiert.

An Däitschland trieden d'Athletinne fir d'éischt zu Garmisch-Partenkirchen an dono fir d'Neijoerschsprangen zu Oberstdorf un, dat ass déi ëmgedréinte Reiefolleg wéi bei de Männer. Ob d'Dammen an Éisträich sou wéi hir männlech Kolleegen zu Innsbruck an Bischofshofen sprangen, ass iwwerdeems nach net gewosst. Hei sinn och d'Schanze vu Villach an Hinzenbach am Gespréich.

Wärend et fir d'Fraen déi éischt Véierschanzentournée wäert sinn, gëtt d'Kompetitioun bei de Männer 2023/24 well fir déi 72. Kéier organiséiert. Datt Fraenschisprange lues awer sécher u Bedeitung gewënnt, weist och d'Tatsaach, datt nächste Wanter fir d'éischt eng Kompetitioun am Schifléien um Programm steet.