E Freideg den Owend waren 3 Lëtzebuerger am Asaz. De Laurent Jans fir Sparta Rotterdam, de Leandro Barreiro fir Mainz an den Danel Sinani fir Huddersfield.

An Holland stoung de Laurent Jans fir Rotterdam um Terrain a fir seng Ekipp goung et ëm den Ofstig. D'Prognose stounge schlecht géint d'Haushären Twente. De Match ass mat 2:0 fir de Favorit ofgepaff ginn. Mat enger Victoire hätt Sparta Rotterdam an der provisorescher Tabell d'Relegatiounsplaz kéinte verloossen. De Mica Pinto koum net an den Asaz.

Keng Chance hat Mainz an der Partie géint de VfL Wolfsburg. D'Gäscht hu sech mat 5:0 misse geschloe ginn. No engem Verweis vum Terrain sinn d'Mainzer an d'Strauchele komm an d'Wolfsburger ware lancéiert. Mat 5 Goler si si an d'Paus gaangen an hu sech domat och an der zweeter Hallschent zefridde ginn. Fir Mainz stoung de Leandro Barreiro mat um Terrain.

Den Daniel Sinani stoung am engleschen Championship fir Huddersfield déi éischt Hallschent um Terrain. Seng Ekipp konnt sech mat 2:1 géint den FC Barnsley duerchsetzen.