E Freideg an der Mëttesstonn war d´Auslousung vun den Halleffinallen an der Coupe de Luxembourg am Futtball.

D'Fola kritt et mam Diddeleng ze dinn a Péiteng muss géint de Racing untrieden. D'Matcher ginn den 11. Mee gespillt. An der Coupe FLF kënnt et zu de Matcher Luerenzweiler - Schieren a Wuermer - Bartreng.