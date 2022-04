An der englescher Premier League setzt Manchester City Liverpool ënner Zuchzwang, wärend ManU den Uschloss un d'Champions-League-Plaze verléiert.

An der Bundesliga steet haut den Owend nach de Spëtzematch tëscht Bayern München a Borussia Dortmund um Programm. D'Münchener kënnen den Owend hiren 10. konsekutive Championstitel kloer maachen.

Premier League

Arsenal - Manchester United 3:1

1:0 Tavares (3'), 2:0 Saka (32', Eelefmeter), 2:1 Ronaldo (34'), 3:1 Xhaka (70')

Arsenal war séier a Féierung gaangen a konnt duerch en Eelefmeter op 2:0 erhéijen. De Cristiano Ronaldo konnt nach virun der Paus fir d'Red Devils verkierzen. Nom Säitewiessel huet de Bruno Fernandes en Eelefmeter fir Manchester verschoss an e Gol vum Cristiano Ronaldo gouf nom VAR wéinst Abseits oferkannt. Och nom 3:1 fir Arsenal huet ManU net opginn, mee d'Efforte goufen net belount.

Manchester City - Watford 5:1

1:0 Gabriel Jesus (4'), 2:0 Gabriel Jesus (23'), 2:1 Kamara (28'), 3:1 Rodri (34'), 4:1 Gabriel Jesus (49', Eelefmeter), 5:1 Gabriel Jesus

De Gabriel Jesus war mat véier Goler de Man of the Match. City huet fréi gewisen, wien Här am Haus ass a Watford d'Grenzen opgewisen. An der Paus stoung et schonn 3:1 fir d'Heemekipp an de Gabriel Jesus huet mat senge Goler dräi a véier bannent zéng Minutten no der Paus alles kloer gemaach. City bleift no dëser Victoire un der Tabellespëtzt.

Brentford - Tottenham (18.30 Auer)

Serie A

Inter Mailand - AS Roum (18.00 Auer)

Ligue 1

St. Etienne - Monaco (19.00 Auer)

Paris SG - Lens (21.00 Auer)

La Liga

An der spuenescher Liga gëtt dëse Weekend wéinst der Finall an der Copa del Rey kee Match gespillt.

