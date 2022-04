D'Lëtzebuergerin huet sech e Sonndeg der Italienerin Veronica Brunori misse geschloe ginn.

Am Karate huet d'Jenny Warling e Sonndeg esou just d'Bronzemedail beim K1-Premier-League-Tournoi zu Porto a Portugal an der Klass bis 55 Kilo verpasst.

D'Lëtzebuergerin war 6 Sekonne viru Schluss nach 1:0 vir. Um Enn gouf et awer eng 1:3-Néierlag géint d‘Italienerin Veronica Brunori.