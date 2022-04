E Sonndeg war zu Jonglënster dat nationaalt Championnat am Duathlon.

De Gregor Payet an den Aurélien Carré hunn dem Duathlon-Championnat vun Ufank un hire Stempel opgedréckt. Den Aurélien Carré houng wärend 10 Kilometer am Lafen an de Feeschte vum Payet a wärend 40 Kilometer um Vëlo a sengem hënneschte Rad. Eréischt op de leschte Kilometer vum Lafen huet hie misste labber loossen an esou ass de Gregor Payet Lëtzebuerger Champion ginn. Den Aurélie Carré ass Vizemeeschter bei den Senioren a Champion bei de Juniore ginn. Déi 3 Plaz ass fir den Daniel Reckinger.

Bei den Dammen huet sech d'Sally Dickes verdéngt d'Victoire geséchert, dat virum Samantha Ecker an dem Diane Majerus.

Dass d'Junioreuropameeschterin Mara Krombach an den David Lang bei de Youth A gewonnen hunn, ass wuel keng Iwwerraschung.