Ufank Abrëll hat d'Futtballfederatioun e Referendum organiséiert, fir 2 Artikelen an de Statuten ze änneren.

Et ass drëm gaangen, datt an Zukunft bei den Hären a bei den Dammen net méi 7 Spiller um Bou musse stoen, mee just nach 5, déi hir éischt Lizenz hei zu Lëtzebuerg haten. Zwee vun deene Spiller mussen de Match och mat ufänken, wat am alen Artikel net dra stoung.



D'Resultat war knapp: 384 Stëmme ware fir déi Ännerungen an 368 dogéint.



D´Ännerungen déi proposéiert goufen trieden den 1 Juli a Kraaft.