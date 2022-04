Suite à la démission de Norma Zambon et conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 9 mai 1990 portant organisation du Conseil supérieur des sports, le ministre des Sports, Georges Engel, a désigné Sacha Pulli en tant que président du Conseil supérieur des sports. La première réunion du Conseil supérieur des sports, présidée par Sacha Pulli, a également vu la participation de Ralf Lentz, représentant du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL), en remplacement de Dan Dax. Le ministre des Sports, Georges Engel, a tenu à remercier les membres sortants pour leur engagement et a réaffirmé le rôle important du Conseil supérieur des sports en tant qu’organe de consultation du ministre des Sports. Il a notamment invité les membres du Conseil supérieur des sports de se pencher sur les sujets de la mise en place éventuelle d’une licence unique pour jeunes sportifs et de la revalorisation du sport-loisir. La nouvelle composition du Conseil supérieur des sports se présente comme suit: Sacha Pulli, président, sportif actif

Christian Bock, sportif actif

Pascal Schaul, directeur du Sportlycée

Charles Stelmes, directeur de l’ENEPS

Christian Jung, directeur du Centre national sportif et culturel

Ralf Lentz, secrétaire général du COSL

Alwin De Prins, directeur du LIHPS

Fabienne Gaul, fonctionnaire du ministère des Sports

Mandy Minella, sportive d'élite

Gilles Muller, ancien sportif d’élite

Ken Diederich, entraîneur national

Dr Axel Urhausen, président de la Société luxembourgeoise de la médecine du sport

Nathalie Goergen-Kirpach (secrétaire), fonctionnaire du ministère des Sports