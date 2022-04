En Donneschdeg den Owend waren d'Allersmatcher vun den Halleffinallen an der Europa League.

An hei gouf et zwou däitsch Victoiren. Leipzig huet sech doheem mat 1:0 géint d'Glasgow Rangers duerchgesat a Frankfurt wënnt eng animéiert PArtie zu London géint West Ham United mat 2:1.

RB Leipzig - Glasgow Rangers 1:0

1:0 Angelino (85')

An der éischter Hallschent gouf et wéineg nennenswäert Aktiounen. D'Rangers stoungen immens déif an hu sech gréisstendeels op d'Verdeedege konzentréiert. Bei Leipzig huet et offensiv iwwer wäit Strecken un der néideger Inspiratioun gefeelt. Et gouf nëmmen eng gutt Chance, dat duerch den Nkunku an der 17. Minutt.

Och an der zweeter Hallschent war Leipzig déi spillbestëmmend Ekipp, ma si hu laang misse waarden, bis et eng éischte Kéier gerabbelt huet. An der 85. Minutt huet den Angelino per Volley fir d'1:0-Schlussresultat gesuergt.

West Ham United - Eintracht Frankfurt 1:2

0:1 Knauff (1'), 1:1 Antonio (21'), 1:2 Kamada (55')

Frankfurt hat en ideale Start an de Match erwëscht. D'Ekipp aus der Bundesliga konnt nämlech schonns an der éischter Minutt duerch de Knauff a Féierung goen.

West Ham huet e bësse gebraucht, fir sech vun dësem Schock ze erhuelen, ma no gutt enger Véierelsstonn haten dunn och d'Englänner eng éischt gutt Chance. Do sollt de Ball allerdéngs widder de Potto goen.

Hir Spezialitéit sinn awer Standardsituatiounen an no genau sou enger konnt den Antonio an der 21. Minutt den Ausgläich markéieren. Mat dem 1:1 sinn dann och no enger ausgeglachener éischter Hallschent d'Säite gewiesselt ginn.

An och an déi zweet Hallschent hat Frankfurt e gudde Start erwëscht. No enger herrlecher Kombinatioun stoung de Sow eleng virum Gol, dëse Schoss konnt den Areola nach paréieren, ma beim Noschoss vum Kamada war hien ouni Chance.

West Ham huet gekämpft an hat och nach gutt Offensivaktiounen, ma souwuel de Benrahma wéi och de Bowen hu just den Aluminium getraff, esou datt Frankfurt de Match um Enn gewënnt.