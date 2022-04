An der 2. Bundesliga huet de Lëtzebuerger Nationalspiller mat senger Ekipp 1:2 verluer.

An der 2. Bundesliga an Däitschland huet Sandhausen e Freideg den Owend mat 1:2 géint Schalke verluer. Schalke steet an der provisorescher Tabell elo op Plaz 1.

Datt Sandhausen déi nächst Saison och nach an der 2. Bundesliga spillt ass esou gutt wéi sécher. De Lëtzebuerger Maurice Deville gouf bei den Haushären an der 79. Minutt agewiesselt.