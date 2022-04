De Lëtzebuerger Sportzaldot huet beim Schwammfest vum Club vun Diddeleng e neie Lëtzebuerger Rekord am 50 Meter Baseng iwwer 50 Meter Papillon realiséiert.

Am Schwammen huet de Julien Henx no 27 Méint nees zougeschloen. Den Henx schléit no 23 Sekonnen an 55 Honnertstel un, an verbessert säin ale Rekord vu virun iwwer zwee Joer ëm 8 Honnertstel.