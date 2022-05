Am Duell vun den erfollegräichste Boxerinnen op der Welt huet d'Irin Katie Taylor an der Nuecht op e Sonndeg zu New York Geschicht gemaach.

Déi 35 Joer al Boxerin huet virun 19.187 Spectateuren am ausverkaafte Madison Square Garden géint d'Amanda Serrano (Puerto Rico) den éischten Haaptkampf tëscht 2 Fraen an der 140 Joer aler Geschicht vun der legendärer Arena gewonnen. Mat enger Victoire duerch Punkten no 10 Ronne konnt si hiren Titel am Liichtgewiicht mat Succès verdeedegen. Einfach war de Kampf net. D'Géignerin Serrano hat d'Taylor no 5 Ronnen op de Buedem kritt, déi sech du bluttiwwerstréimt nees opgeraf krut an déi lescht Ronnen um Enn fir sech decidéiere konnt. Domat bleift si och no 21 Profikämpf weiderhin ongeschloen. Fir d'Amanda Serrano, déi als éischt Boxerin d'WM-Titel a 7 ënnerschiddleche Gewiichtsklasse gesammelt hat a fir dësen Duell 2 Gewiichtsklassen opgestigen ass, war et déi éischt Néierlag zanter 2012. Béid Boxerinnen hunn direkt dono e Réckkampf an Aussiicht gestallt.