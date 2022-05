Den FC Chelsea verléiert weider u Buedem op de Spëtzenduo an der Premier League a fir Metz gëtt et schwéier an der Ligue1 ze bleiwen.

Um Samschdeg hat sech a Spuenien Real Madrid de 35. Meeschtertitel vun der Veräinsgeschicht geséchert. An der Premier League geet d'Course ëm d'Meeschterschaft tëscht dem FC Liverpool a Manchester City weider.

Bundesliga

An der Bundesliga gëtt um 1. Mee wéinst dem Feierdag net gespillt. D'Matcher Leverkusen - Frankfurt a Gladbach - Leipzig ginn e Méindeg um 20.30 Auer ugepaff. Kuckt Iech de Resumé vun de Matcher vum Weekend nach eng Kéier un.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

FC Everton - FC Chelsea 1:0

1:0 Richarlison (47')

Den Jaden Pickford huet Chelsea d'Liewe schwéier gemaach a kee Ball op seng Këscht duerchgelooss. Déi éischt Hallschent war zimmlech aarm u Golchancen, mee direkt nom Säitewiessel konnt Everton a Féierung goen. Uschléissend hunn d'Haushäre mat Leidenschaft verteidegt. Chelsea ass ugerannt, koum awer net laanscht de Pickford, deen zuelräich Parade weise konnt.

Tottenham Hotspur - Leicester City 3:1

1:0 Kane (22'), 2:0 Son (60'), 3:0 Son (79'), 3:1 Iheanacho (90'+1)

Tottenham huet Leicester keng Chance gelooss ee Punkt matzehuelen a war direkt am Match. De Kane konnt seng Faarwen an der éischter Hallschent a Féierung bréngen, de Son huet nom Téi d'Avance fir Tottenham ausgebaut. Leicester konnt an der Nospillzäit just nach den Éieregol markéieren.

West Ham United - FC Arsenal (17.30 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

Juventus Turin - FC Venedeg 2:1

1:0 Bonucci (7'), 1:1 Aramu (71'), 2:1 Bonucci (76')

Den italieenesche Rekordchampion gewënnt duerch zwee Goler vun hirem Kapitän Leonardo Bonucci géint den Tabelleleschte vu Venedeg. De Routinier hat déi Al Damm per Kappball a Féierung bruecht. An der zweeter Hallschent krut d'Juventus de Sak net zougemaach a Venedeg konnt ausgläichen, éier de Bonucci op en Neits fir seng Faarwe markéiere konnt. D'Juventus huet no dëser Victoire weider all d'Chancen an der nächster Saison Champions League ze spillen.

AC Mailand - AC Florenz 1:0

1:0 Leao (82')

Den AC Mailand huet dank staarker Mathëllef vum Golkipp vu Florenz e wichtege Schratt a Richtung Meeschtertitel gemaach. Mailand hat de ganze Match iwwer vereenzelt Golchancen opweises, konnt awer keng dovun notzen. De Match hat e gudden Niveau, och well Florenz matgespillt huet. Well de Golkipp vu Florenz eng Pass genee an de Fouss vum Rafael Leao gespillt huet, konnt deen zum 1:0 fir Mailand erasetzen.

Udinese Calcio - Inter Mailand (18.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

AS Monaco - SCO Angers 2:0

1:0 Bamba (42', Eegegol), 2:0 Ben Yedder (61')

Monaco huet Angers bei der 2:0-Victoire keng grouss Chance gelooss. D'Heemekipp konnt zwar just duerch en Eegegol a Féierung goen, mee hat an der zweeter Hallschent vill Chancen, déi de Ben Yedder zum 2:0 erasetze konnt. Monaco bleift an der Course ëm d'Champions-League-Qualifikatioun.

HSC Montpellier - FC Metz 2:2

0:1 Delaine (24'), 0:2 Mafouta (70'), 1:2 Souquet (80'), 2:2 Wahi (90'+1)

Metz huet de Match iwwer grouss Strecken dominéiert an konnt sech eng 2:0-Avance erausspillen. Montpellier krut an der 40. Minutt no Kontroll duerch de VAR e Gol wéinst Abseits oferkannt. Montpellier konnt sech awer an de leschte Minutte vum Match zeréckkafen an nach den Ausgläich schéissen. Den detailléierte Resumé fannt Dir um Site vun 5minutes.lu.

Olympique Marseille - Olympique Lyon (20.45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1