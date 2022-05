De Semi-Marathon ass eng vun deenen 42 Coursen, déi de Veräin vun Dampicourt, am Kader vum Challenge des Allures libres, organiséiert.

De Semi-Marathon zu Biekerech gëtt a Kooperatioun vum Lëtzebuerger Veräin vu Biekerech an dem belsche Veräin vun Dampicourt organiséiert. De Veräin aus der Province du Luxembourg huet Erfarung an allem wat Administratioun an techneschen Knowhow vun der Organisatioun vu Lafcourse betrëfft. Et besteet och, nieft dem Semi, eng intensiv Relatioun mat Lëtzebuerg.

D'Entente vun de Veräiner, vu Biekerech, ass responsabel fir den Traçage an alles wat sech um Site ofspillt. De Semi Marathon ass eng vun deenen 42 Coursen, déi de Veräin vun Dampicourt, am Kader vum Challenge des Allures libres organiséiert.

Bei der dësjäreger Course si ronn 600 Leefer un den Depart gaangen, se koumen haaptsächlech aus dem Grand-Duché an der belscher Grenzregioun.

D'Leefer sinn ofwiesselend um belschen an um lëtzebuergeschen Terrain ënnerwee. Op verschiddene Plaze vun der Course gouf et musikalesch Ënnerstëtzung fir d'Leefer.

Souwuel bei den Häre wéi och bei den Dammen hunn belsch Leefer d'Nues vir. Bei den Dammen gewënnt d'Elise Perreira a bei den Hären de Simon Semes. Den Toni Veigas ass als 3. vum Semi als beschte Lëtzebuerger iwwert d'Linn gelaf an huet den ING Marathon Enn des Mounts am Viséier.