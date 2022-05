Den 3. Mee um 18.30 Auer ass eng Pressekonferenz.

Nodeems gewosst ass, datt de WTA-Tournoi op der Kockelscheier no 25 Joer net méi organiséiert gëtt, ginn et um Dënschdeg den Owend weider Informatiounen zum Tournoi an der Coque.

D'Konzept

D'Luxembourg Ladies Tennis Masters ass en Invitatiounstournoi mat international renomméierte Spillerinnen*, dorënner 2 Spillerinne mat engem Top-Ranking 1, 2 Spillerinne mat engem Top-Ranking 10 a 4 Spillerinne mat engem Top-Ranking 50.

* ouni aktuelle WTA-Ranking

Präisgeld

De Gesamtbetrag vum Präisgeld sinn 100.000 €, opgedeelt op: 5.000 € fir d'Véierelsfinallen, 10.000 € fir d'Halleffinallen, 20.000 € fir d'Finalistin a 40.000 € fir d'Gewënnerin.

Den Tableau

Den Tableau gëtt iwwer 4 Deeg mat Véierelsfinallen, Halleffinallen an enger Finall gespillt.

Zäitplang

Donneschdeg, 20.10.2022 ab 18.00 Auer 2 Véierelsfinallen, Freideg, 21.10.2022 ab 18.00 2 Véierelsfinallen, Samschdeg, 22.10.2022 ab 17.00 Auer 2 Halleffinallen, Sonndeg, 23.10.2022 ab 15.00 Finall