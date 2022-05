"Back on track", dat ass de Moto vun der 15. Editioun vum Nuetsmarathon an der Stad.

No 3 Joer Paus duerch de Covid wäerten e Samschdeg, den 28. Mee, owes um 19 Auer ronn 12.000 Leeferinnen a Leefer bei der Luxexpo un den Depart vum Marathon, dem Semi-Marathon oder och nach vum Teamrun goen. Et si Leefer aus 42 verschiddene Länner ageschriwwen. Duerch d'ongewëss Situatioun am Virfeld, wat de Covid ugaangen ass, huet een drop verzicht, afrikanesch Toppathleten op Lëtzebuerg ze kréien.

Et goufen un der Streck Adaptatiounen, virun allem um Kierchbierg, esou den Organisateur Erich François. D'Philharmonie an den Tunnel dovu goufe mat agebaut. Dës Kéier ass och de Mudam en Deel vun der Streck. De Musée ass deen Dag och bis owes 22 Auer op. D'Trennung tëscht Marathon a Semi-Marathon ass dëst Joer net um Knuedler, mee op der Place d'Armes.

Den Erich François

D'Stater Buergermeeschtesch huet gesot, datt si frou ass, datt dëst grousst Sportsevenement nees an der Stad kann organiséiert ginn. D'Lydie Polfer huet och d'Wichtegkeet fir d‘Geschäftswelt ugeschwat, ënnert anerem duerch d‘Touristen an d‘auslännesch Gäscht, déi an d‘Stad kommen. D‘Buergermeeschtesch huet awer och un d‘Gedold vun den Awunner um Dag vun der Course appelléiert. Et gëtt probéiert, d‘Stroossen esou spéit wéi méiglech zouzemaachen. Um Kierchbierg ass dat um 16 Auer virgesinn, déi um Lampertsbierg eng Stonn drop. Duerno geet et da fir déi aner Deeler vun der Stad weider. Et ass mat Schëlder ugewisen, wéi een an déi verschidden Quartiere ka kommen. Et ginn am ganzen 45 Points de passagen.

Et gëtt déi éischt Editioun, wou och den Tram do ass. Dee gëtt genotzt, fir sech vum Kierchbierg bis op d‘Gare kënnen ze deplacéieren. Fir de Rescht ginn et Navette vun de Park&Ride Boullion a Sud. D‘Parkhaiser sinn och op.