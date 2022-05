Vum 20. bis den 23. Oktober gi fir d'éischte Kéier an der Coque d'Luxembourg Ladies Tennis Masters organiséiert.

E Rendez-vous fir fréier Weltklassespillerinne mat engem Präisgeld vun 100.000 Euro. En Dënschdeg goufen déi éischt 3 Spillerinnen annoncéiert.

30 Joer Spëtzentennis op der Kockelscheier. Vun 1996 huet d'IWTP souguer e WTA-Tournoi mat de bekanntsten Tennisspillerinne fir de Lëtzebuerger Public organiséiert. Dat Kapitel ass zanter leschtem Joer eriwwer, mee d'Ekipp vum Dan Maas huet sech en neien Challenge gesat: en Invitatiounstournoi an der Coque.

En Dënschdeg hunn d'Organisateuren déi éischt 3 vun 8 Spillerinne fir den Tournoi am Oktober virgestallt. Als éischt d'Martina Hingis, déi 41 Joer al Schwäizerin war 209 Wochen d'Nummer 1 op der Welt, huet 5 Grand-Slam-Titele gewonnen an 43 WTA-Tournoien.

D'Daniela Hantuchova war 2003 wuel nëmmen d'Nummer 5, mee ëmmer e grousse Libling vum Public. D'Slowakin huet 7 WTA-Tournoien an hirem Palmarès stoen.

D'Julia Görges ass mat hiren 33 Joer nach net laang an hirer Tennispensioun, mee huet gutt Erënnerungen u Lëtzebuerg. Déi Däitsch stoung 2019 an der Finall an huet den Tournoi 2018 gewonnen. Lo waart en neien Defi an der Coque.

Den Tournoi fänkt den 20. Oktober mat de Véierelsfinallen un. Sonndes den 23. Oktober ass d'Finall.