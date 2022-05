D'Partie tëscht Real Madrid a Manchester City vun 20.45 Auer u live um RTL ZWEE, op RTL.lu an op der App.

E richtegt Futtballsfest war den Allersmatch tëschent Manchester City a Real Madrid – mat deem besseren Enn fir d’Haushären. Bei der englescher 4:3-Victoire goufen et Highlights en masse. Géint déi enorm Intensitéit, Konsequenz a Souveränitéit vun de Skyblues haten d’Madrilenen am Ufank keng Chance. Allerdéngs war et, wéi sou dacks dës Saison, de Karim Benzema, dee mat sengen zwee Goler, a sengem 600. Match fir Real Madrid, fir eng uerdentlech Ausgangspositioun fir de Réckmatch gesuergt huet. D’Madrilene konnten duerch hir 4:0-Victoire bei Sevilla hire 35. Championstitel feieren a ginn dowéinst mat ganz vill Confiance an de Réckmatch.



Fir d’Citizens ass de Gewënn vun der Kinneksklass schonn zanter Joren dat grousst Zil. D’lescht Joer huet e sech an der Finall géint Chelsea misse geschloe ginn. Déi knapp 4:3-Victoire am Allersmatch gëtt der Ekipp vum Pep Guardiola eng gutt Ausgangspositioun fir d’Retourpartie. No 2009, 2011 a 2021 kéint hie selwer fir déi 4. Kéier als Trainer d’Finall erreechen. Genau sou wéi an der englescher Premier League gëllt et fir den Champions-League-Halleffinalist an Tabellen Éischten aus dem engleschen Championnat Feeler am Réckmatch ze vermeiden, well d’Konkurrenz genau op déi lauert. Zanter dem Kaf vum Sheikh Mansour aus Abu Dhabi am Joer 2008 konnten d’Skyblues 16 Titel gewannen. Eng Saison ouni Titel wier quasi Neiland fir déi "erfolgsverwinnten" Supporter vu Manchester City.

Presentatioun a Commentaire: Tim Hensgen a Paul Philipp.

Sender: RTL ZWEE

Ufank vun der Emissioun : 20h45

Ufank vum Match: 21h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 23h15

Mir iwwerdroen op RTL.lu an iwwert d'Appen de Programm vum RTL ZWEE.

