Den Owend gëtt am Härebasket déi 2. Finall an der Best-of-Five-Serie tëscht dem T71 Diddeleng an der Amicale Steesel gespillt.

Den T71 Diddeleng hat e Samschdeg déi éischt Finall géint d'Amicale Steesel gewonnen. De Livestream vu weidere Matcher aus der LBBL an der RTL Sport Live Arena De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena