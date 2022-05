En Donneschdeg huet an der Coque egroussen internationale Badminton-Tournoi ugefaangen, deen nach bis e Sonndeg dauert.

Net manner wéi 38 Natioune si bei dësem Event vertrueden. Fir Lëtzebuerg Badminton Federatioun ass dat schonns eng ganz grouss Organisatioun.

Badminton Luxembourg Open / Preview Rich Simon

D'Luxembourg Open am Badminton si fir d'Lëtzebuerger Badminton Federatioun extrem wichteg. Fir den Direkter vum Tournoi, Adrien Guignard, erfëllt deen ee dräifachen Zweck. Dat éischten Zil ass, datt eis Spiller ee groussen Tournoi bei eis am Land kënne spillen. Dat zweet d'Zil ass, datt ganz Europa gesäit, datt mir esou een Tournoi kënnen organiséieren. An d'Leit kënnen och eng Kéier bei eis am Land gesinn, wat Badminton ass.

Aus Lëtzebuerger Siicht ass ënnert anerem den Jérôme Pauquet bei de Luxembourg Open mat dobäi. Normalerweis spillt den Athlet aus dem COSL-Promotiounskader net bei de Seniore mat. Et ass schonns eppes anescht, wéi d'Junior-Turnéier, déi ech soss spillen. Bei de Senioren ass et méi schwéier, méi physesch. Fir zu Lëtzebuerg ze spillen, ass och eppes anescht, mat Spectateuren, déi mech ufeieren. Et ass schonns bësse Stress mat dobäi.

Fir de Badminton Nationaltrainer Alen Roj ass et wichteg, datt d'Lëtzebuerger Spiller eng Méiglechkeet kréien, sech mat der internationaler Konkurrenz ze moossen. Mir hunn eng richteg jonk Trainingsgrupp. Et ass dat éischter Turnéier bei eis hei zu Lëtzebuerg. Et ass eng speziell Kuliss, wou d'Spiller sech virun eegenem Publikum kënne presentéieren.