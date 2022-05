An der zweeter Bundesliga an an der bulgarescher héchster Spillklass waren e Freideg d'Ekippe vun zwee Lëtzebuerger am Asaz.

An der zweeter däitscher Bundesliga huet Sandhausen mam Maurice Deville misste beim FC Paderborn untrieden. Fir béid Ekippe geet et ëm net méi vill, well Sandhausen kann net méi Ofsteigen a Paderborn huet keng Chance méi op den Opstig. An awer konnt de Favoritt sech hei mat 2:0, Muslija an der 27. an Klement an der 60. Minutt, duerchsetzen. De Maurice Deville souz déi 90 Minutten iwwer op der Bänk.

Am Derby war den ZSKA Sofia mam Enes Mahmutovic doheem géint Slavia Sofia gefuerdert. Fir den ZSKA wieren dräi Punkte wichteg, fir sech déi zweete Plaz an domadder d'Qualifikatioun fir d'Conference League ze sécheren. Domadder ware si och d'Favoritte fir dëse Match an hunn dat och gewisen. No 36 Minutte ware si no zwee Goler vum Yomov an engem vum Cicedo 3:0, den Kirilov huet no 48 Minutten e bësse Kosmetik um Score bedriwwen. Esou wënnt ZSKA dëse Match, bei deenen den Enes Mahmutovic awer net am Kader war, kloer mat 3:1.