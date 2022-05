Zu Jonglënster hu sech de Freideg eng gutt 200 Schüler zesummefonnt, fir den éischten Interregionale DeLux Festival.

Eng Organisatioun déi vun de Sportsproffen aus dem Lënster -an dem Schengen Lycée initiéiert gouf an déi, no 2 Joer Waardezäit elo och ëmgesat gouf

Zënter 2014 gëtt et de Lënster Lycée an d'Iddi fir zesumme mat den Nopeschregiounen e Sportfest op d'Been ze stelle gouf et scho ganz fréi, a geplangt war déi éischt Editioun fir 2020. Ma d'Pandemie hat jo bekanntlech an alle Beräicher hir Auswierkungen. Och den aktuellen, geopolitesche Kontext huet eng Roll bäi der Ëmsetzung am Joer 2022 gespillt.

Et wier wichteg an dësen Zäite vill verschidde Leit zesummen ze bréngen, egal vu wou se kommen a wéi eng Sprooch se schwätzen, esou den Direkter vum Lënster Lycée, den Tom Nober. Och eng sportlech Aktivitéit no der Zäit vu Restriktioune wier e weidert wichtegt Argument fir esou e Sportfest.

A 15 verschiddenen Ateliere konnte sech d'Lyçéesschüler am Virfeld aschreiwen. Dobäi ware méi klassesch Sportaarte wéi Dëschtennis, Volleyball a Liichtathletik. Awer och Trendsportaarten ewéi Slackline, Parcours oder Kloteren hunn déi Jonk interesséiert. Well de Lënster Lycée net nëmme Klassen aus dem enseignement classique a général ubitt, ma zënter e puer Joer och international Grond-an Héichschoul Klassen huet, soll den DeLux Festival am Kader vun enger ausserschoulescher Aktivitéit, de sozialen a kulturellen, esou wéi sproochlechen Austausch vun de Jugendleche fërderen.

Dat huet och den däitschen Ambassadeur interesséiert, dee sengersäits schonn eng Propos mécht, fir de Festival auszebauen. Den Ullrich Klöckner géif et freeën, wa geschwënn och Kanner aus Frankräich an der Belsch géife matmaachen. Grenze géife jo keng Roll méi spillen.

Egal wéi de Bilan vum éischten interregionale Delux Festival wäert ausfalen, d'Initiativ vun de Sportsproffe beweist alt nees eng Kéier wéi de Sport, Kulturen a Grenze verschmëlze léisst.