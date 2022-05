Déi international Triathlonfederatioun huet dëst Joer fir d'éischte Kéier eng eSport Triathlon Weltmeeschterschaft organiséiert.

Zu Singapur war e Samschdeg d'Finall vun den Arena Games am Triathlon, en eSport-Event. D'Lëtzebuergerin Eva Daniëls konnt sech an der Finall (200 Meter Schwammen, 4 Kilometer Vëlo an 1 Kilometer lafen) vun den Dammen op der staarker 7. Plaz klasséieren. Si hat e Retard vun enger Minutt an 22 Sekonnen op d'Gewënnerin Zsanett Bragmayer aus Ungarn.

Um Podium stoungen nach d'Brittinne Beth Potter an Georgia Taylor-Brown. Si haten e Réckstand vu 4 respektiv 35 Sekonnen op d'Gewënnerin.

Bei den Hären huet kee Lëtzebuerger et an d'Finall gepackt. Am Schlussklassement ass et d'Plaz 14 fir de Gregor Payet, 15 fir de Bob Haller a 24 fir de Lucas Cambresy.

D'Finall gouf gewonne vum Neiséilänner Hayden Wilde. Op d'Plazen 2 an 3 sinn de Britt Alex Yee an de Justus Nieschlag aus Däitschland komm.