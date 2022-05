Manchester United erlieft e weidere schwaarzen Dag an dëser Saison a verléiert 4:0 zu Brighton. An der Serie A hält Neapel den Uschloss un de Mailänner Duo

Bundesliga

De Resumé vun der Bundesliga fannt dir an eisem separaten Artikel.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Chelsea - Wolverhampton 2:2

1:0 Lukaku (56', Eelefmeter), 2:0 Lukaku (58'), 2:1 Trincao (79'), 2:2 Coady (90'+7)

Chelsea krut an der éischter Hallschent e Gol wéinst Abseits no Iwwerpréiwung vum VAR oferkannt. Trotz ville Golchancen op béide Säiten ass et mat 0:0 an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel krut Chelsea en Eelefmeter zougesprach, deen de Lukaku eragesat huet. Kuerz drop huet de Lukaku e weidere Gol markéiert. Wolverhampton huet sech awer net hänke gelooss an ass duerch den Trincao nach eng Kéier zeréckkomm. An der siwenter Minutt vun der Nospillzäit konnten d'Gäscht nach ausgläichen.

Brighton - Manchester United 4:0

1:0 Caicedo (15'), 2:0 Cucurella (49'), 3:0 Gross (57'), 4:0 Trossard (60')

ManU weist weiderhi schwankend Performancen a kënnt mat 0:4 zu Brighton ënner d'Rieder. D'Red Devils hate Chance, dass si just mat 0:1 an d'Paus geschéckt goufen. An der zweeter Hallschent huet Manchester bannent 11 Minutten de Match verluer, well se dräi Goler geschoss kruten. Duerno konnte si sech net méi dovun erhuelen.

Liverpool - Tottenham (20.45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Serie A

FC Turin - Neapel 0:1

0:1 Ruiz (73')

Déi knapp Victoire vun Neapel war schlussendlech verdéngt. No engem verschossenen Eelefmeter huet Neapel vill Drock gemaach a sech ëmmer erëm Golchancen erausgespillt. De Fabian Ruiz huet e Feeler vun Turin genotzt an zum 1:0 eragesat. Den FC Turin hat dem Spill vun Neapel net vill entgéint ze setzen. Neapel bleift domat Drëtten an der Tabell hannert béide Mailänner Ekippen.

Lazio Roum - Sampdoria Genua (20.45 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A

Ligue 1

Brest - Stroossbuerg 0:1

0:1 Gameiro (72')

Duerch dës Victoire huet Stroossbuerg nach all d'Chancen, fir an der nächster Saison no 16 Joer nees international matzespillen. De Veräin aus dem Elsass läit elo mat 60 Punkten op der fënnefter Plaz. Brest hat am Géigenzuch d'Chance direkt auszegläichen, mee krut de Gol duerch de VAR oferkannt.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Betis Sevilla - Barcelona (21.00 Auer)

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga