De Kristian Blummenfelt ass neien Ironman-Weltmeeschter. Den Norweger huet e Samschdeg d'Course iwwert déi laang Distanz zu Utah an den USA gewonnen.

Fir déi éischte Kéier zanter 2013 kënnt den Ironman-Weltmeeschter net aus Däitschland. Zu St. George / Utah an den USA huet sech e Samschdeg den Norweger Kristian Blummenfelt zum Kinnek vun der Laangdistanz am Triathlon gekréint. Den 28 Joer alen Athleet huet fir déi 3,8 Kilometer Schwammen, 180 Kilometer Vëlofueren an 42,195 Kilometer lafen 7:49:16 Stonne gebraucht. De Blummenfelt hat d'lescht Joer op den Olympesche Spiller zu Tokio Gold iwwert déi Olympesch Distanz gewonnen.

Déi zweet Plaz huet sech de Kanadier Lionel Sanders (+4:46 Minutten) geséchert. Hien ass eréischt e puer Meter virun der Zillinn nach laanscht den Neiséilänner Braden Currie (+5:03) gelaf. De Currie louch bal déi ganz Course un der Spëtzt.

Bei de Fraen huet d'Schwäizerin Daniela Ryf hire fënneften Titel gewonnen. Déi 34 Joer al Athleetin hat schonn um Vëlo d'Kontroll vun der Course iwwerholl, fir si ass de Chrono no 8:34:59 Stonne stoe bliwwen. Mat engem Réckstand vun 8:50 Minutten ass d'Kat Matthews aus Groussbritannien op déi zweet Plaz komm. Komplettéiert gouf de Podium vum Anne Haug aus Däitschland. Si hat e Retard vun 12:04 Minutten op d'Gewënnerin.