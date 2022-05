Beim European Grand Prix 2022 zu Plovdiv a Bulgarien konnt och de Jeff Henckels iwwerzeegen.

D'Bouschéisserin Mariya Shkolna huet sech e Sonndeg beim European Grand Prix 2022 zu Plovdiv a Bulgarien d'Goldmedail am Compound geséchert. An enger spannender Finall konnt sech d'Lëtzebuergerin ganz knapp géint d'Sangul Lok aus der Tierkei duerchsetzen. Nodeems et no fënnef Duerchgäng 140:140 stoung, huet de leschte Feil d'Decisioun misse bréngen an do war d'Shkolna eng Grëtz besser.

Am Recurve stoung mam Jeff Henckels e weidere Lëtzebuerger an der Finall. No fënnef Duerchgäng huet och hei de leschte Feil missen d'Decisioun bréngen. Hei huet de Willem Bakker aus Holland an d'Zéng getraff an de Lëtzebuerger just an d'Néng, domadder gouf et sëlwer fir den FLTA-Athleet.