Vum 5. bis den 8 Mee gouf an der Coque Badminton gespillt, dat mat engem Tournoi vun de "BWF International Series".

Bei den Damme kruten zwou jonk Spillerinnen aus Indonesien, déi béid hu missten duerch d'Qualifikatioun goen, et an der Finall mateneen ze dinn. Hei hat déi 16 Joer jonk Chiara Marvella Handoyo d'Nues vir a setzt sech kloer an zwee Sätz duerch.

Bei den Hären waren et keng Indonesier, mä dofir zwee Dänen, déi an der Finall géintenee gespillt hunn, dat mam Mads Christophersen esouguer d'Nummer 78 op der Welt. Hie konnt sech an 3 Sätz géint d'Nummer 142 den Magnus Johannesen behaapten.