De Stephane Houdet, d'Nummer 5 op der Welt, an de Joachim Gérard (Nummer 7) hu gewisen, wéi facettëräich den Tennis am Rollstull ka sinn.

D'Reegele sinn d'selwecht wéi am sougenannten normalen Tennis, mat Ausnam dass de Ball de Buedem zweemol däerf beréieren, an dass am Setze gespillt gëtt. Dynamesch Beweegungen no fir, staarkt ofbremsen, schnell dréinen - de Rollstull muss e Ganzt si mam Kierper. Fir de Stéphane Houdet war dat méi schwéier well hie duerch en Accident bedéngt an de Rollstull koum. De Joachim Gérard setzt duerch eng Kannerlämung zanter dem Alter vun 9 Joer am Rollstull.

Dass de Rollstull mat der Rackett an der Hand muss virubeweegt ginn, mécht d'Saach net méi einfach. Fir kënne schnell a kraaftvoll z'agéieren, gëtt och meeschtens de Grëff vun der Virhand op de Revers net gewiesselt.

Déi zwee Weltklassespiller haten de Roland Garros zesumme gewonnen. E Méindeg de Mëtten hu si géint d'Piliere vum Projet "Tennis fir Jiddereen", d'Charlotte Rodier an de Gilles Müller, gespillt. Op den Turnéieren haten si de Gilles scho begéint, elo konnte si géint hien untrieden.

Dëse Match huet och gewisen, dass kombinéiert Spillforme méiglech sinn. De Stéphane Houdet wënscht sech eng Kompetitiounsform, déi nach e Schratt méi wäit geet.

Mat enger Avance vu 5 Jeuen zu Null kënnt een et jo eventuell riskéieren. De Gilles an d'Charlotte hunn de Match och ouni Avance gewonnen an d'Promotioun fir dës interessant Tennisvariant war reusséiert. Als Belounung fir de Gilles gouf et e Gebuertsdagständchen.