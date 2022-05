Vun elo u komme Kloterfrënn zu Mamer op hir Käschten. Eng nei Boulder-Anlag gouf nämlech géintiwwer vum Pavillon opgeriicht.

Wie keng Angscht virun der Héicht huet, dee ka säi Kënnen op enger ronn 4 Meter héijer Klotermauer op d'Prouf stellen. Op Kanner oder Ufänger, déi sech lues wëllen un dëse Sport eruntaaschten, waart eng méi kleng Mauer. Fir ze vermeiden, dass sech am Fall vun enger Chute eeschthaft blesséiert gëtt, kréien d'Leit sougenannten "Crash-Pads" zur Verfügung gestallt. 17 Persoune kënne gläichzäiteg aktiv un der Mauer sinn. Fir hëllefräich Tipps ze ginn an ze kontrolléieren, dass d'Sécherheetsbestëmmungen agehale ginn, suergt e Mataarbechter vum Red Rock Climbing Center.

De Projet krut den 21. Mäerz 2021 gréng Luucht am Gemengerot. De Käschtepunkt vun der neier Anlag läit bei 280.000 Euro, ronn d'Hallschent dovu gëtt iwwer staatlech Subside finanzéiert.

Déi grouss Anlag ka just zu bestëmmten Dageszäite benotzt ginn, déi méi kleng ass zu jidderzäit fräi zougänglech.

Ëffnungszäiten am Mee:

dënschdes vun 13 bis 16 Auer

donneschdes 14 bis 18 Auer

samschdes a sonndes 14 bis 18 Auer

Ëffnungszäite vum 1. Juni bis 1. Oktober:

dënschdes, donneschdes, samschdes a sonndes vu 14 bis 18 Auer

Schreiwes

Prendre de la hauteur dans le parc Brill

Inauguration de deux murs d'escalade à Mamer Les fans d'escalade trouveront désormais leur bonheur au parc Brill à Mamer. Lors de la Journée de l'Europe, la nouvelle installation de bloc située en face du Pavillon a été officiellement mise en service. Outre le grand mur d'escalade de près de 4 mètres de haut, un deuxième mur plus petit est à la disposition des enfants et de tous ceux qui souhaitent faire leurs premiers essais sur un tel mur.

Lors de la journée de l'Europe, le 9 mai, le bourgmestre Gilles Roth et l'échevin Luc Feller, entourés de membres du conseil communal, ont inauguré les deux murs d'escalade. Lors de la séance du 21 mars 2021, le conseil communal s'est prononcé à l'unanimité pour la réalisation de ce projet. Le coût s'élève à 280.000 euros, dont près de la moitié est remboursée par des subventions étatiques. «On est curieux de voir comment la nouvelle offre de loisir au Brill sera accueillie par les habitants et les visiteurs du parc», a déclaré Gilles Roth.

L'accès au mur est gratuit. En outre, des «crash pads» sont mis à disposition des grimpeurs pour amortir d'éventuelles chutes et éviter ainsi les blessures. Dix-sept personnes peuvent simultanément être actives sur le mur en même temps. Les grimpeurs sont encadrés pendant toute la durée de l'activité par un collaborateur formé du Red Rock Climbing Center, qui les guide, les conseille et veille au respect des règles de sécurité. La grande installation n'est ouverte que pendant un horaire défini; la petite installation est accessible librement à tout moment.

Même les non-initiés à l'escalade peuvent faire leurs premières expériences sur le grand mur. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un équipement spécial, mais il est préférable de porter des chaussures adaptées, surtout pour les voies les plus difficiles.

L'escalade est devenue un véritable sport à la mode au cours des dernières années. Au Luxembourg elle est surtout pratiquée en salle. À Mamer, les amateurs d'escalade peuvent désormais le faire en plein air. Le parc ne dispose certes pas de la face nord de l'Eiger, mais d'un équipement sportif de différents niveaux de difficulté qui fera le bonheur des experts en escalade et des débutants, a déclaré le maire Gilles Roth lors de l'inauguration. Les murs d'escalade ont été construits en collaboration avec Caspers Climbing Shop de Mamer.

Le terme «boulder» vient de l'anglais et signifie bloc de roche. Sur un mur dit boulder, l'escalade peut être pratiquée sans corde d'escalade ni baudrier. Depuis les années 1970, le bouldering est une discipline à part entière de l'escalade sportive et a été pour la première fois discipline olympique lors des Jeux d'été de Tokyo l'année dernière.

En mai, le centre d'escalade au parc Brill est ouvert le mardi de 13 à 16 heures, le jeudi de 14 à 18 heures et le samedi et le dimanche de 14 à 18 heures. Du 1er juin au 1er octobre, l'escalade est possible les mardis, jeudis, samedis et dimanches de 14 à 18 heures.