E Sonndeg de Moie war den Ufank vum Stage vun der U17-Futtballnationalekipp fir d’Europameeschterschaft an Israel. No der sensationeller Qualifikatioun an der Eliteronn géint Frankräich an England geet et am Grupp A géint d’Haushären aus Israel, Däitschland an Italien. Lass geet et de 16. Mee géint Israel.

E Sonndeg de Moien huet sech d'Ekipp an de Staff zu Monnerech getraff. Fir d’éischt goufen déi kleng Bobboe soignéiert, duerno goung et dann raus op den Terrain. 2 Stonne gouf seriö trainéiert. De Fokus läit op der physescher Preparatioun souwéi taktesche Spillercher. E Méindeg den Owend spillen déi jonk Rout Léiwen ee Frëndschaftsmatch géint hir Alterskolleege vu Freiburg. D’Virfreed op d’EM ass natierlech grouss.

De Mario Mutsch, U17-Futtballnationaltrainer: D'Virfreed ass grouss, mir spieren dat bei de Bouwen, si hu Loscht dorop. Natierlech sinn nach vill Fragezeichen, bis mer emol an Israel ukommen, sinn nach vill Saachen, déi sinn net sécher. Et ass elo wichteg, fir sech ze preparéieren an ze verstoen, firwat mir verschidde Reegelen wëllen hunn respektiv aféieren.

D’Corona-Restriktiounen an Israel sinn anerer wéi zu Lëtzebuerg. Ier si an Israel däerfen op den Terrain goen, musse si zu Lëtzebuerg an um Flughafen an Israel een negative PCR-Test virweisen. Fir den Nationaltrainer ass et wichteg, datt d’Jongen, déi nächst Zäit oppassen a sech schützen.

No der gudder Performance géint Frankräich an der sensationeller Victoire géint England sinn déi zwee Matcher géint Däitschland an Italien natierlech den Highlight vun dëser EM. Allerdéngs gëllt et Israel am éischte Match net ze ënnerschätzen.

De Mario Mutsch: Ech hu puer Matcher gesinn, et ass eng Ekipp, déi dem Géigner vill Probleemer bereet mat hirer Aggressivitéit, mat hirer Mentalitéit. Et ass och elo un eis, fir hinnen déi Informatioune matzeginn, wat ob si duer ka kommen an da preparéiere mir de Match beschtméiglech.

Fir de Mario Mutsch steet d’Entwécklung vun de Jongen am Virdergrond. D’Matcher op héijem Niveau géint Top-Natioune sinn ee groussen Deel dovun. All eenzele Match hëlleft, datt d’Jonge besser ginn.

Lass geet et bei der EM wéi gesot de 16. Mee mam Match géint Israel. 3 Deeg drop geet et da géint Däitschland an den 22. Mee géint Italien. Et däerf ee gespaant sinn, wéi déi jonk Rout Léiwe sech wäerte schloen.

D’Matcher vun der Lëtzebuerger U17-Nationalekipp kënnt Dir alleguer live op der Tëlee op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu kucken. Kommentéiert ginn d'Matcher vum Jeff Kettenmeyer a René Peters.