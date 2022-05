An a Spuenien huet Betis Sevilla wichteg Punkten an der Lutte ëm d'Europa-League-Plaze gesammelt.

Premier League

Aston Villa - Liverpool 1:2

1:0 Luiz (3'), 1:1 Matip (6'), 1:2 Mané (65')

Fir Liverpool war et eng "Must Win"-Situatioun, fir u City drunzebleiwen am Kampf ëm de Championstitel. Si sinn dann och als klore Favorit bei Aston Villa, 11. am Championnat, gereest. Ma Villa war grad am Ufank net beandrockt vun der Favoritteroll vum Géigner an esou huet de Luiz schonn no 3 Minutten a Féierung bruecht. Feiere konnten d'Fans vun der Heemekipp awer net laang, well schonn no 6 Minutten lant en Ofpraller beim Matip, deen den 1:1 markéiere konnt. Liverpool war an der Rescht vun der 1. Hallschent zwar dominant, ma och Aston Villa hat seng Chancen. Nom Säitewiessel hunn d'Gäscht de Match du richteg ënner Kontroll bruecht a waren a quasi allen Hisiichten iwwerleeën. No 65 Minutte konnt de Mané no enger gudder Pass vum Diaz seng Ekipp dann och mam 2:1 belounen, bei deem et bis zum Schluss bliwwen ass. Liverpool bleift domadder u Manchester City drun, muss awer hoffen, datt et aktuelle Leader nach ee vun de leschte véier Matcher verléiert, fir iwwerhaapt nach eng Chance ze hunn, Champion ze ginn.

La Liga

FC Valencia - Betis Sevilla 0:3

0:1 Willian Jose (57'), 0:2 Canales (87'), 0:3 Iglesias (90')

Eréischt an der zweeter Hallschent konnt de Favorit an dësem Match a Féierung goen an sech zum Schluss och duerchsetzen. Dobäi war Sevilla grad an den éischte 45 Minutte statistesch gesinn déi besser Ekipp a Valencia hat nom Säitewiessel méi Ballbesëtz an däitlech méi Ofschlëss. Sevilla mécht domadder e wichtege Schratt a Richtung Qualifikatioun fir d'Europa League an hunn nach eng Chance, zwar eng kleng, fir awer esouguer Champions League kënnen ze spillen. Dofir misst Atlético Madrid awer zwee vun hire leschten dräi Matcher verléieren a Betis hir lescht 2 gewannen.

