Diddeleng ka sech an engem héichklassege Match mat 5:4 géint de d'Fola duerchsetzen. De Racing klappt Péiteng.

An engem richtege Pokalfight huet d'Fola dräi mol eng Féierung aus der Hand ginn a muss sech um Enn no engem wansinnegem Match doheem mat 4:5 no 90 Minutte géint Diddeleng geschloe ginn. An der 82 Mintt louch d'Fola nach mat 4:3 a Féierung, éier de F91 duerch den Hadji an de Bettaieb de Match noch dréine konnt.

Iwwerdeems ka sech de Racing an enger mauer Partie no engem Gol a leschter Sekonn vum Mabella mat 1:0 zu Péiteng duerchsetzen a kritt et an der Finall deemno mam F91 ze dinn.

Nieft der Hären-Ekipp hunn et och Damme vum Racing an d'Finall vun der Coupe gepackt. Sie wannen hire Match auswäerts bei Izeg/Cebra a stinn no engem Gol vum Karoline Kohr an der 81. Minutt an der Finall.

D'Finall vun der Coupe de Luxembourg ass de 27. Mee 2022 an déi vun der Coupe des Dames ass de 4. Juni.

Coupe de Luxembourg

D'Fola Esch géint Diddeleng huet et um Owend an der Halleffinall vun der Coupe geheescht. An de Match huet versprach wat e sech erhofft hat. E war e Spektakel.

D'Lokalekipp vun der Doyenne ass no enger iwwerzeegender Leeschtung mat enger verdéngter 2:0 Féierung an ënnert enthusiastesche Gesäng vun de Spectateuren a d'Kabinne geschéckt ginn. No 9 Minutten ass d'Fola duerch e direkte Fräistouss vum Mustafic a Féierung gaangen. Kuerz virun der Paus huet de Mustafic mat sengem zweete Gol per Eelefmeter fir d'Pauseresultat gesuergt. An der zweeter Hallschent ass d'Ekipp aus der Forge du Sud dunn erwëscht. De Van de Kerkhof an der 53 Minutt per Fräistouss an de Bojic an der 56 Minutt hunn bannent 3 Minutten aus engem 0:2 den 2:2 markéiert. De Match huet sech an der Suite zu engem richtege Pokalfight entwéckelt.

Nodeems d'Fola duerch de Correira Mendes de 3:2 markéiere konnt, huet Diddeleng a Persoun vum Sinani et mol net 60 Sekonne mei spéit gepackt alt nees den Ausgläich ze markéieren, 3:3 no 64 Minutten huet de Score am Stade Emile Mayrisch ugewisen. An engem fantastesche Match, bei deem et virun allem an de zweete 45 Minutten hin an hier gaangen ass, ass et der Fola dunn gelongen an der 70. Minutt alt nees a Féierung ze goen. Diddeleng huet de Kapp awer net an de Sand gestach an esou hunn de Hadji an de Bettaieb de Match konnten dréinen. De F91 gewënnt mat 5:4 zu Esch bei der Fola.

An der 1. Halleffinall an der Coupe de Luxembourg koum et schonn am fréien Owend zum Duell tëscht Péiteng an dem Racing. Béid Formatiounen hunn spilleresch net déi beschte Leeschtung gewisen. Defensiv huet keng vu béiden Ekippen eppes zougelooss an an der Offensiv huet sou wuel dem Titus wéi och dem Racing un der néideger Kreativitéit a Schnellegkeet gefeelt. An der 90 Minutt ass dunn quasi aus dem Näischt dunn dach nach de Gol vum Dag gefall.

De Schneider wollt de Bal zeréck op de Golkipp passen. De Racinger Mabella huet de Péitenger Defenseur Saar iwwerlaf an huet de Ball laanscht de Golkipper geluecht an de Ball ass an de Gol gekullert. De Racing gewënnt deemno beim Titus Péiteng mat 1:0 a steet domat an der Finall.

Coupe des Dames

Bei den Dammen ass et um Mëttwoch Owend zu den Dueller tëscht ENT Izeg/CeBra géint de Racing FC Union Luxembourg an tëscht dem FC Mamer 32 an der Jeunesse Jonglënster komm. Den Match tescht Mamer a Jonglënster gouf ofgebrach.

D'Resultater vun der Coupe am Iwwerbléck