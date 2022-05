Am Kampf em den Ofstig huet Sparta 2:0 géint Zwolle gewonnen. De Laurent Jans ass net zum Asaz komm. An der Belsch verléiert de Anthony Moris géint Bruges.

An der Hollännescher Eredivisie ass et um zweet leschte Spilldag zum Duell tescht Sparta Rotterdam an Zwolle komm. Dobäi konnt sech d'Lokalekipp vun deenen zwee Lëtzebuerger Mica Pinto a Laurent Jans duerch eng 2:0-Victoire géint den Tabelle leschten immens wichteg 3 Punkte sécheren em de Kamp fir den Ofstig. De Mica Pinto gouf an der 82 Minutt agewiesselt iwwerdeems de Laurent Jans net zum Asaz koum ass. Sparta Rotterdam leit virum leschte Spilldag elo op der 15. Plaz, Punktgläich mam Tabelle 16. Sittard.

An der Belsch gouf et um véierte vu sechs Spilldeeg am Titel-Playoff fir Union St Gilloise mam Anthony Moris déi zweeten Néierlag bannent 4 Deeg géint de FC Bruges. De Anthony Moris, deen am Gol vu Gilloise steet, huet beim 0:1 net gutt ausgesinn, an et kéint een de Gol vu Bruge och als Eegegol bewäerten. No den zwou Néierlage géint Bruges gëtt et elo ganz schwéier fir Gilloise nach Belsche Meeschter ze ginn, hunn si zwee Spilldeeg viru Schluss 3 Punkte Réckstand op de Club.