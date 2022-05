En Donneschdeg geet et fir d'Spiller an de Staff vun der U17-Futtballnationalekipp a Richtung Israel.

Déi Lëtzebuerger U17-Futtballnationalekipp huet sech jo fir d'Endphas vun der Europameeschterschaft qualifizéiert, dëst no engem reegelrechten Exploit an zwar enger 2:0-Victoire géint England. E Mëttwoch war am Siège vun der Futtballfederatioun d'Pressekonferenz am Virfeld vun der EM.

U17-EM am Futtball / Reportage Serge Olmo

Op der Pressekonferenz war nieft dem U17-Nationaltrainer Mario Mutsch och de Kapitän vun der Selektioun Hugo Luis Afonso mat dobäi, deen zu Karlsruhe spillt.

Déi jonk Lëtzebuerger gi mat grousser Virfreed an Israel a si wëllen no de Resultater vun de leschte Méint mat de Féiss um Buedem bleiwen.

Lass geet et e Méindeg, de 16. Mee géint den Organisateur Israel. 3 Deeg drop trëtt d'Ekipp vum FLF-Nationaltrainer Mario Mutsch géint hir Alterskolleegen aus Däitschland un, éier et da sonndes, den 22. Mee déi lescht Partie an der Gruppephas géint Italien ass. Bei de Roude Léiwen ass de Lenny Oliveira vun Osnabrück blesséiert.

Israel ass déi Ekipp, déi am Prinzip vum Niveau hier am nooste bei de jonke Roude Léiwen ass. Fir dee Match sinn den Jayson Videira Pereira an de Kapitän Hugo Luis Afonso gespaart. De Kapitän ass traureg, datt hien dee Match net ka spillen. D'Virfreed ass ouni Iwwerraschung ganz grouss beim Hugo Luis Afonso, mee groussen Drock ass de Moment nach net ze spieren.

Et gëtt vill iwwert de Match géint Israel geschwat, well ee sech do resultatsméisseg eppes erhofft. Den U17-Nationaltrainer Mario Mutsch relativéiert dat awer.

Et ass jo déi éischte Kéier, datt sech Lëtzebuerg fir esou eng Endphas qualifizéiert. Um Terrain wäerten d'Jongen alles ginn, mee den Trainer huet och ënnerstrach, datt si déi 3 Matcher solle genéissen.

Den Depart fir déi grouss Aventure ass en Donneschdeg an dat iwwer Frankfurt, wou si eng Nuecht verbréngen an da geet et an d'Ëmgéigend vun Tel Aviv.

D’Matcher vun der Lëtzebuerger U17-Nationalekipp kënnt Dir alleguer live op der Tëlee op RTL ZWEE an am Stream op RTL.lu kucken. Kommentéiert ginn d'Matcher vum Jeff Kettenmeyer a René Peters.

PDF: Kader U17-Futtballnationalekipp