A Frankräich bleift et dogéint interessant am Kampf ëm déi international Plazen, wou tëscht dem 3. an dem 6. just 5 Punkte leien.

Premier League

Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1:5

0:1 De Bruyne (7'), 1:1 Dendoncker (11'), 1:2 De Bruyne (16') 1:3 De Bruyne (24'), 1:5 De Bruyne (60'), 1:5 Sterling (84')

City behält no der Victoire géint d'Wolves 3 Punkten Avance an der Tabell op Liverpool an ass domadder um gudde Wee a Richtung Meeschtertitel. Dëse Match kéint e kuerz a knapp als d'"Kevin-De-Bruyne-Show" bezeechnen, well de Belsch am Déngscht vu Manchester City huet ganzer 4 Goler an dëser Partie markéiert, 3 dovunner innerhalb vu 17 Minutten. Dem Dendoncker säin Tëschenzäitlechen 1:1 konnt dorunner net vill änneren. De Sterling hat nach kuerz viru Schluss de leschte Gol geschoss.

Coppa Italia

Juventus Turin - Inter Mailand 2:4

0:1 Barella (7'), 1:1 Morata (50'), 2:1 Vlahovic (52'), 2:2 Calhanoglu (80',p), 2:3 Perisic (99',p), 2:4 Perisic (102')

Et war Spannung am Match tëscht Juventus an Inter Mailand. No 7 Minutte konnt Inter duerch de Barella a Féierung goen an déi och bis an d'Paus verdeedegen. Ma innerhalb vun 2 Minutten konnte Morata a Vlahovic kuerz no der Paus de Match dréinen. An der 80. Minutt krut Inter dunn en Eelefmeter, deen den Calhanoglu verwandele an domadder d'Verlängerung erzwénge konnt. Déi éischt Hallschent vun der Verlängerung huet dem Perisic gehéiert. De Spiller vun Inter huet an der 99. Minutt den zweeten Eelefmeter fir Inter, dee vum VAR confirméiert gouf, verwandelt a 5 Minutte méi spéit op 4:2 gesat. Juve koum no dësem duebele Schock net méi erëm a konnt sech an de leschte 15 Minutte vum Match net wierklech eng Chance erausspillen. Esou wënnt Inter no Verlängerung an awer verdéngt d'Coppa Italia.

Ligue 1

FC Nantes - Stade Rennes 2:1

0:1 Tait (32'), 1:1 Coulibaly (45'), 2:1 Pallois (71')

Rennes huet an der Lutte ëm d'Plaze fir d'Champions respektiv d'Europa Lague Plomme gelooss. E bëssen Iwwerraschent huet een zu Nantes mat 1:2 verluer, obwuel een no ronn enger hallwer Stonn a Féierung konnt goen. Nantes konnt duerch Coulibaly a Pallois de Match dréinen. Dobäi koum elo nach, datt Nice sech bei Saint Etienne 4:2 konnt duerchsetzen an domadder Rennes elo an der Tabell iwwerhuele konnt. Bei nach 3 Matcher ze spillen huet Rennes elo ee Punkt Réckstand op Nice, déi sech fir d'Europa League géife qualifizéieren, an 3 op Monaco, déi als 3. op enger Champions League Plaz stinn. Op Stroossbuerg dogéint huet Rennes just nach 2 Punkten Avance an déi sechste Plaz kéint bedeiten, datt een net International spillt.

La Liga

FC Sevilla - RCD Mallorca 0:0

E bëssen Iwwerraschend huet Sevilla 2 Punkten am Kampf ëm d'Plaz 3 leie gelooss an ass domadder elo hannert Atlético Madrid zeréckgefall. Mallorca dogéint kritt e wuel ganz onerwaarte Punkt am Kampf géint den Ofstig, wou si aktuell nach op enger Ofstigsplaz stinn awer just nach 2 Punkte Réckstand op dat rettend Ufer hunn.

