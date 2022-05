10 Joer ass et hier, datt d‘Diere vum éischten Sportlycée hei am Land opgemaach hunn.

D‘Iddi dohannert: Jonken Nowuesstalenter eng Méiglechkeet bidden, fir souwuel de Leeschtungssport, wéi och d‘Schoul beschtméiglech ënnert een Hutt ze kréien. An do gëllt et seng Zäit sou gutt et geet ze organiséieren an ze optiméieren. De Sportlycée ënnerstëtzt si dobäi an ass fir déi meescht Schüler vill méi wéi nëmmen eng Schoul. Fir vill vun hinne geet den Dag scho fréi lass. Déi genee Auerzäiten hänken awer ëmmer dovunner of a wéi enger Sportaart si sinn. D‘Traininge ginn nämlech ëmmer mat der zoustänneger Federatioun ofgeschwat, fir dass souwuel d‘Zäite fir den Training, wéi och fir d‘Schoul net ze kuerz kommen. 25 Stonne Schoul hunn déi 402 Schüler a Schülerinnen vum Sportlycée, genee sou vill wéi an all aner Lëtzebuerger Lycée och. Dat wier wichteg, well schliisslech wéilt ee si net nëmmen op hir sportlech Karriär preparéieren, mee hinnen och d‘Grondlage mat op de Wee ginn, fir e Liewen nom Sport.

Well ganz dacks ginn d‘Sportlerkarriären net éiweg an och net ëmmer léisst sech mam Sport Sue verdéngen. A grad dofir misst ee preparéiert sinn. Niewebäi wier et och wichteg, dass déi jonk Nowuesstalenter och léieren, eng Balance ze fannen tëscht Training a Schoul, well dat Soziaalt spillt eng wichteg Roll an hirem Wuelbefannen.

An de Succès gëtt dem Sportlycée Recht. Eng ganz Rëtsch Lëtzebuerger Profisportler sinn duerch dëse System gaangen an all Joer froe méi Jonker un, fir kënnen do an d‘Schoul ze goen. D‘Prozedur, wien dierf kommen a wien net, ass dobäi ëmmer déi nämmlecht. Et gëtt ee vu senger Federatioun proposéiert, ier ee vun engem Jury ausgewielt gëtt. Fir awer nach méi Schüler a Schülerinnen ze erméiglech an de Sportlycée ze goen an och op engem Site alles beieneen ze hunn, wäert an e puer Joer en neit Gebai zu Mamer entstoen. Dat wier wichteg, well en den Ament net all d‘Sportinfrastrukturen um INS hätt an een doduercher mam Transport Zäit verléiert. Zu Mamer wäert da Plaz sinn, fir 650 Schüler a Schülerinnen an 60 Internatsbetter.